Хачанов и Пуи проиграли Куэвасу и Бопанне в полуфинале турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи не сумели выйти в финал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) в парном разряде, уступив уругвайцу Пабло Куэвасу и Рохану Бопанне из Индии со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Таким образом, Пуи, ранее пробившийся в финал в одиночном разряде, лишился шансов сделать победный дубль на этих соревнованиях.



Матч продлился 1 час 7 минут. Бопанна и Куэвас выполнили 8 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и использовали оба заработанных брейк-пойнта. На счету Хачанова и Пуи 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



В финале Бопанна и Куэвас сыграют с бразильцем Марсело Демолинером и американцем Сэмом Куэрри.