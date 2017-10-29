Халеп получила награду первой ракетке мира по итогам 2017 года

В Сингапуре состоялась торжественная церемония вручения румынке Симоне Халеп награды за лидерство в рейтинге WТА по итогам года. 26-летняя уроженка Констанцы также получила кольцо от известного ювелирного бренда Tiffany.

«Я не помолвлена. Теперь я помолвлена с теннисом», — пошутила Симона.

Напомним, что звание первой ракетки мира по итогам сезона стало гарантировано Халеп после поражения чешки Каролины Плишковой в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре в субботу, 28 октября. Симона станет 13-й теннисисткой в истории, которая завершит год в ранге лидера рейтинга.

«Я счастлива стать 13-й в этом списке. На самом деле, это моё счастливое число. Здорово понимать, что вся огромная работа в этом сезоне окупилась», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.

Симона Халеп завершит сезон в ранге первой ракетки мира

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