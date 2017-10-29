Пуи победил Цонгу в финале Вены, завоевав третий титул в сезоне

Француз Люка Пуи завоевал четвёртый титул в карьере и третий в сезоне, победив своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу (8) в финальном матче турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) со счётом 6:1, 6:4.



Поединок продлился 1 час 11 минут. Пуи сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Цонги 3 подачи навылет, 1 двойная и 2 упущенных брейк-пойнта.



Это поражение серьёзно ударило по шансам Цонги на попадание в Лондон. Теперь он отстаёт от испанца Пабло Карреньо-Бусты на 295 очков. Таким образом, ему нужен как минимум выход в полуфинал на «Мастерс 1000» в Париже (360 баллов), а также ранние поражения Карреньо-Бусты, Сэма Куэрри, Кевина Андерсона и Хуан-Мартина дель Потро, либо ещё более успешное выступление в столице Франции.