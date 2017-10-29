Федерер победил дель Потро в финале Базеля, завоевав 95-й титул в карьере

Швейцарец Роджер Федерер (1) в рекордный восьмой раз стал чемпионом соревнований в Базеле. В финале домашнего турнира Роджер нанёс поражение аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (4) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. При этом в первой партии Федерер дважды вёл с брейком и не подал на сет, а тай-брейк начал с 3:0 в свою пользу.



Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Федерер сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету дель Потро 6 подач навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Для Федерера это 95-й титул в карьере и 7-й в сезоне. В рейтинг-листе он будет в 1460 очках позади испанца Рафаэля Надаля. Таким образом, если Роджер не снимется с турнира в Париже и успешно выступит там, а Надаль проиграет на ранней стадии турнира, то судьба первой строчки будет решаться на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.