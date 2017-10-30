До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Беннето и Матьё завершат карьеру после «Мастерс 1000» в Париже

30 октября 2017, понедельник. 01:39 Теннис

Сразу для двух французских теннисистов-ветеранов «Мастерс 1000» в Париже — 2017 станет последним турниром в карьере. 35-летний Жюльен Беннето получил «уайлд-кард» в основную сетку и в первом круге сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Беннето выиграл 12 турниров в паре, в том числе «Ролан Гаррос» — 2014, но так и не завоевал ни одного титула в одиночном разряде, проиграв все десять финалов ATP.

Также уйдёт из тенниса сверстник Беннето, Поль-Анри Матьё. Он получил специальное приглашение в квалификацию и в первом круге обыграл россиянина Даниила Медведева, но в решающем раунде уступил канадцу Вашеку Поспишилу. Свой последний матч он проведёт в парном разряде, где получил «уайлд-кард» вместе с Бенуа Пэром. Беннето также выступит в паре вместе с Эдуардом Роже-Вассленом.

«В начале года я уже знал, что это будет мой последний сезон. Мне 35, у меня было много травм. У меня есть семья. Когда у тебя один ребёнок, ещё можно как-то путешествовать вместе, хотя и это нелегко. Когда их двое, это становится слишком тяжело.

Десять, пятнадцать лет назад я не мог и подумать, что буду играть так долго. Мне повезло, что я выступал в туре до такого возраста, но, думаю, время пришло. Ещё один или два года в теннисе ничего не изменят для меня в глобальном плане, а я хочу проводить время с семьёй», — приводит слова Матьё официальный сайт ATP.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жюльен Беннето Поль-Анри Матьё
Новости. Теннис
30 октября 2017, понедельник
01:55 Федерер сфотографировался с легендой «Интера» Санетти
01:39 Беннето и Матьё завершат карьеру после «Мастерс 1000» в Париже
01:09 Касаткина сходила на матч «Барселоны» с «Атлетиком» из Бильбао
29 октября 2017, воскресенье
23:58 Цонга: зрители в Вене активно болеют за меня каждый раз, когда я сюда приезжаю
22:53 Федерер: Хуан, надеюсь, мы ещё увидимся в Лондоне
22:48 Дель Потро: Роджер, хотел бы я быть в такой же форме в твоём возрасте
22:24 Пуи: Жо играл две недели подряд, и я знал, что он должен был немного устать
21:46 Донской попал в основную сетку турнира в Париже после снятия Федерера
21:42 Поспишил сыграет с Маю, Шарди — с Симоном на «Мастерс 1000» в Париже
21:30 Федерер снялся с «Мастерса» в Париже, Надаль почти обеспечил себе первую строчку
21:04 Джокович приехал на «Мастерс 1000» в Париже
20:44 Видеообзор финала турнира в Вене Пуи — Цонга
20:19 Федерер опередил Лендла по количеству титулов за карьеру и вышел на второе место
19:51 Федерер победил дель Потро в финале Базеля, завоевав 95-й титул в карьере
19:45 Монфис снялся с «Мастерс 1000» в Париже из-за травмы колена
19:28 В. Уильямс: Возняцки хорошо играла на протяжении всего матча, а я только частями
18:52 Возняцки: после финала меня ещё некоторое время немного трясло
18:14 Видеообзор финала Итогового турнира WТА Возняцки — В. Уильямс
17:40 Пуи победил Цонгу в финале Вены, завоевав третий титул в сезоне
17:19 Гаврилова — Хингис: Мартина, ты была моим кумиром, я буду сильно скучать по тебе
16:19 Гранольерс и Додиг выиграли соревнования в Базеле в парном разряде
16:15 Возняцки выиграла Итоговый чемпионат WТА в Сингапуре, одолев в финале В. Уильямс
16:09 Бабош: мы были мощнее и агрессивнее. Это отличает больших чемпионов
15:51 Бопанна и Куэвас завоевали титул на турнире в Вене в парном разряде
15:38 Халеп: хочу как можно дольше оставаться первой и выиграть ТБШ
14:56 Южный завоевал второй титул на челленджере кряду и вернётся в топ-100
14:46 Альмагро: Пучдемон должен собрать вещи и отправиться в тюрьму
14:28 Клейстерс: понимаю, через что приходится проходить Халеп, Плишковой и Возняцки
13:26 Донской проиграл Чоричу в финале квалификации «Мастерса» в Париже
13:06 Халеп получила награду первой ракетке мира по итогам 2017 года
12:51 Бабош и Главачкова завоевали титул на Итоговом чемпионате WТА в паре
12:28 Текстовая онлайн-трансляция финала Возняцки — В. Уильямс в Сингапуре
11:49 Аннакон: у Федерера нет необходимости рисковать на второй подаче
11:39 С. Уильямс: маленькая Алексис уже болельщица Федерера
09:55 Возняцки: Надаль в этом году удивил меня больше, чем Федерер
09:51 Пуи: всегда здорово завершать турнир участием в финале
03:06 Федерер: нельзя подвергать сомнению заслуженность первой строчки Халеп
02:54 Цонга: мне очень нравится, как я играю на этой неделе
02:41 Дель Потро: финал с Федерером на его домашнем турнире — серьёзный вызов
01:41 Федерер: мои шансы стать первым в этом сезоне очень малы
00:42 Хингис: моему поколению прививали манеры поведения в обществе, а сейчас это ушло
00:01 Циципас победил Копила и вышел в финал челленджера в Бресте
28 октября 2017, суббота
23:54 Хачанов и Пуи проиграли Куэвасу и Бопанне в полуфинале турнира в Вене
23:35 Эверт: если Шарапова будет здорова, её будет нелегко победить в следующем году
23:24 Гарсия: Винус играла великолепно
Все новости RSS
Партнерский контент