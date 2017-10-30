Беннето и Матьё завершат карьеру после «Мастерс 1000» в Париже

Сразу для двух французских теннисистов-ветеранов «Мастерс 1000» в Париже — 2017 станет последним турниром в карьере. 35-летний Жюльен Беннето получил «уайлд-кард» в основную сетку и в первом круге сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Беннето выиграл 12 турниров в паре, в том числе «Ролан Гаррос» — 2014, но так и не завоевал ни одного титула в одиночном разряде, проиграв все десять финалов ATP.



Также уйдёт из тенниса сверстник Беннето, Поль-Анри Матьё. Он получил специальное приглашение в квалификацию и в первом круге обыграл россиянина Даниила Медведева, но в решающем раунде уступил канадцу Вашеку Поспишилу. Свой последний матч он проведёт в парном разряде, где получил «уайлд-кард» вместе с Бенуа Пэром. Беннето также выступит в паре вместе с Эдуардом Роже-Вассленом.



«В начале года я уже знал, что это будет мой последний сезон. Мне 35, у меня было много травм. У меня есть семья. Когда у тебя один ребёнок, ещё можно как-то путешествовать вместе, хотя и это нелегко. Когда их двое, это становится слишком тяжело.



Десять, пятнадцать лет назад я не мог и подумать, что буду играть так долго. Мне повезло, что я выступал в туре до такого возраста, но, думаю, время пришло. Ещё один или два года в теннисе ничего не изменят для меня в глобальном плане, а я хочу проводить время с семьёй», — приводит слова Матьё официальный сайт ATP.