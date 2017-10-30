Федерер сфотографировался с легендой «Интера» Санетти

«Твиттер» миланского «Интера» выложил совместную фотографию швейцарцаРоджера Федерера с легендой клуба Хавьером Санетти. Санетти отыграл за «Интер» 20 лет, с 1995 по 2014 годы, а сейчас, завершив карьеру, является вице-президентом команды. Он много лет носил капитанскую повязку, а также стал рекордсменом по количеству сыгранных за «Интер» матчей.

Федерер, напомним, вечером воскресенья завоевал 7-й титул в сезоне и 95-й в карьере, став чемпионом домашнего турнира в Базеле. После этого Роджер объявил об отказе от выступления на «Мастерсе» в Париже.