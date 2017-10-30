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Федерер сфотографировался с легендой «Интера» Санетти

30 октября 2017, понедельник. 01:55 Теннис

«Твиттер» миланского «Интера» выложил совместную фотографию швейцарцаРоджера Федерера с легендой клуба Хавьером Санетти. Санетти отыграл за «Интер» 20 лет, с 1995 по 2014 годы, а сейчас, завершив карьеру, является вице-президентом команды. Он много лет носил капитанскую повязку, а также стал рекордсменом по количеству сыгранных за «Интер» матчей.

Федерер, напомним, вечером воскресенья завоевал 7-й титул в сезоне и 95-й в карьере, став чемпионом домашнего турнира в Базеле. После этого Роджер объявил об отказе от выступления на «Мастерсе» в Париже.

Федерер победил дель Потро в финале Базеля, завоевав 95-й титул в карьере
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Роджер Федерер Хавьер Санетти Фото
Новости. Теннис
30 октября 2017, понедельник
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