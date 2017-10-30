Куэвас: успех на турнире в Вене придаст мне уверенности

Уругваец Пабло Куэвас поделился впечатлениями после победы на турнире в Вене в парном разряде. В финале он в дуэте с индийцем Роханом Бопанной одолел американца Сэма Куэрри и бразильца Марсело Демолинера со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), [11:9].

«Во втором сете у нас был матчбол, а на чемпионском тай-брейке случались взлёты и падения. В итоге нам всё же удалось завоевать трофей. Я очень доволен проведённым турниром и тем, что играю в паре с Роханом. Этот успех придаст мне уверенности», — приводит слова Куэваса официальный сайт тура.