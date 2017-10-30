Карреньо-Буста сыграет с Маю в стартовом матче «Мастерс-1000» в Париже

Француз Николя Маю пробился во второй раунд «Мастерс-1000» в Париже, одолев канадца Вашека Поспишила (Q) в трёх партиях — 5:7, 7:5, 7:6 (7:4). Отметим, что за весь третий сет у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейке состоялся лишь один мини-брейк.



Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. Маю выполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Поспишила 12 подач навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующим оппонентом Маю станет ведущий борьбу за путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне испанец Пабло Карреньо-Буста (8). Сам Маю сыграет в Лондоне в паре с Пьер-Югом Эрбером.