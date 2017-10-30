Монфис: ближайшие недели буду восстанавливаться и начинать тренироваться в США

Француз Гаэль Монфис, не выступавший в этом году после US Open, опубликовал обращение к болельщикам и поделился ближайшими планами.



«Дорогие болельщики и все остальные! Как вы могли заметить, я был вынужден завершить этот сезон, снявшись с „Мастерса“ в Париже. Конечно, я расстроен, но настало время оценить сезон в целом. Как вы понимаете, он не оправдал моих ожиданий. Было тяжело и физически, и психологически. У меня были серии травм, я тратил много усилий на восстановление здоровья, и мне не хватало стабильности в уровне игры. Я не всегда принимал правильные решения и понимаю, что мне многое нужно сделать, чтобы начать 2018 год с позитивной ноты.



Микаэль Тильстрём трудился со мной не покладая рук. Я очень благодарен ему за поддержку, разочарован своими выступлениями в этом сезоне — но он может рассчитывать на меня в следующем году.



В ближайшие несколько недель я буду плотно заниматься восстановлением, а затем начну лёгкие тренировки, чтобы тело окрепло. Постепенно буду увеличивать нагрузки. По совету доктора я отправлюсь в США, где наиболее подходящие для меня сейчас погодные условия.



Во время финала Кубка Дэвиса я буду главным болельщиком нашей команды. Искренне надеюсь, что парням удастся завоевать трофей», — написал Монфис в своём «твиттере».