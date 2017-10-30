Маю: выиграть матч на «Мастерс 1000» очень приятно

Получивший «уайлд-кард» француз Николя Маю кратко прокомментировал свою победу над пробившимся через квалификацию канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге «Мастерс 1000» в Париже со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:4). Следующим соперником Маю станет испанец Пабло Карреньо-Буста, который ведёт борьбу за путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.



«Я хорошо себя чувствовал физически, у меня очень много сил. Я рад тому, как подавал и как двигался по корту. Выиграть матч на „Мастерс 1000“ очень приятно, правда», — приводит слова Маю официальный сайт ATP.