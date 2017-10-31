Победы Гаске и Шарди — в видеообзоре матчей первого круга турнира в Париже

Французский теннисист Ришар Гаске в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) в трёх партиях обыграл своего соотечественника Бенуа Пэра со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

В ещё одном французском противостоянии Жереми Шарди отдал всего три гейма Жилю Симону — 6:3, 6:0.

Во втором круге Гаске сыграет с болгарином Григором Димитровым, а Шарди встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Видеообзор прошедших матчей стартового раунда «Мастерса» в Париже доступен на «Чемпионате». Турнир в столице Франции завершится 5 ноября.