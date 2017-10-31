Павлюченкова в трёх сетах победила Кербер на старте турнира в Чжухае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае с победы над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Уроженка Самары 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кербер в Чжухае.

В группе «Роза» также сыграет представительница Австралии Эшли Барти.