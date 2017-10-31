Теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла родила дочь

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла стала мамой. 31-летняя теннисистка в понедельник, 30 октября, родила дочь, которую назвали Эмма Лина.

Напомним, что Мэнди прервала карьеру после Уимблдона-2017, где выступала на пятом месяце беременности. В первом круге одиночного разряда она уступила итальянке Франческе Скьявоне со счётом 1:6, 1:6.

На данный момент Минелла занимает 134-t место в рейтинге WТА, а её наивысшей позицией в женской табели о рангах была 66-я строчка.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Минеллы.