Иснер отыграл матчбол и одолел Димитрова в третьем круге турнира в Париже

Американец Джон Иснер (9) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова (6) со счётом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. 32-летний уроженец Гринсборо, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, в третьем сете уступал 2:5, но смог сравнять счёт и добиться победы, отыграв 1 матчбол. Джон исполнил 25 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, отыграл 10 брейк-пойнтов из 12 и сделал 1 брейк. Григор 14 раз подал навылет при 7 двойных.

В четвертьфинале Иснер сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (13).