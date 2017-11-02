Капитан сборной Беларуси в КФ: ну как я могу выпустить Азаренко в финале?

Капитан женской сборной Беларуси в Кубке Федерации Эдуард Дубров объяснил отсутствие в составе на финал соревнований с американками двукратной победительницы турниров серии «Большого шлема», экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.



«Даже если Вика в последний момент появится в Минске, я не могу держать в команде пять человек, заявка состоит из четырёх. В каком состоянии она вырвется, если вырвется, из США в Беларусь? Вы себе представляете это состояние при тех обстоятельствах, в которых она оказалась в Лос-Анджелесе? Конечно, пусть приезжает, пусть побудет вместе с командой, как было в поединке со швейцарками, пусть помогает девчонкам морально, но поставить на матч…

Не имею представления об уровне её готовности, Вика не играла с июля, видно, что она потеряла в весе, причём, судя по всему, не за счёт жировой ткани, а за счёт мышечной массы. Ну как я могу её выпустить на корт в финале Кубка федерации хотя бы на один матч? Здесь нет упрёка в её адрес, она попала в сложнейшую жизненную ситуацию, которой никому не пожелаешь. Молодая мама, маленький ребёнок, все эти суды по вопросам опекунства… Более физических кондиций меня беспокоит её морально-психологическое состояние. И в таком положении, считаю, Вику не надо трогать и навешивать на неё какие-то обязательства. Если всё сложится хорошо и Азаренко вернется в теннис, конечно, она ещё поможет сборной Беларуси. А пока девчонкам нужно постараться сыграть финал без неё", — приводит слова Дуброва «Прессбол».