Южный вышел в полуфинал челленджера в Шэньчжэне

Российский теннисист Михаил Южный (1) вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя США Остина Крайчека со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Шэньчжэне лидер посева поспорит с представителем Молдавии Раду Алботом (3). Турнир завершится 5 ноября.