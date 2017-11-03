Иснер: даже не знаю, почему я так хорошо играю в Париже

Американец Джон Иснер оценил своё состояние после победы над болгарином Григором Димитровым в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже со счётом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.

«Когда добираешься до такой стадии турнира, то, конечно, ощущаешь усталость, но в четвертьфинале я буду хорошо себя чувствовать на корте.

Даже не знаю, почему я так хорошо играю в Париже. Пожалуй, здесь отличное покрытие, которое здорово подходит моей игре. Но главное — это последний турнир года, и я просто стараюсь отдать все силы на корте.

Матч с дель Потро будет очень важным для нас обоих. В случае победы он квалифицируется на Итоговый чемпионат, но и я пока из борьбы не выпал. Я ожидаю упорную борьбу», — цитирует Иснера пресс-служба тура.