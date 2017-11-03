Гёргес победила Младенович и вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес одержала свою вторую победу на турнире «Элит Трофи» в Чжухае, обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Уроженка Бад-Ольдесло дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Кристины 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

Гёргес для выхода в полуфинал достаточно было выиграть один сет. На старте турнира она в двух партиях обыграла словачку Магдалену Рыбарикову. Младенович проиграла Рыбариковой в двух сетах.