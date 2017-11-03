Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Возняцки объявила о помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли из «Сан-Антонио»

Теннис

Датчанка Каролина Возняцки объявила о помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли, выступающим в НБА за «Сан-Антонио».

«В самый счастливый день в моей жизни я сказала „да“ своей второй половине! Люблю тебя, Дэвид», — написала Возняцки в своём «твиттере».

Датская теннисистка в этом сезоне вернулась в число топ-теннисисток, завершив год первой в карьере победой на Итоговом чемпионате WTA и финишировав на третьей строчке. По итогам Australian Open — 2018 у Каролины хорошие шансы вернуться на первую строчку рейтинг-листа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Ли - баскетбол Каролина Возняцки Фото
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент