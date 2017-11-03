Карреньо-Буста попадёт на Итоговый турнир, если Иснер или Сок не выиграют Париж

Аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро, который в трёх партиях проиграл американцу Джону Иснеру в четвертьфинале «Мастерс-1000» в Париже, не хватило 20 очков для того, чтобы догнать испанца Пабло Карреньо-Бусту и обеспечить себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. В результате раннего поражения других преследователей Карреньо-Бусты (Сэма Куэрри, Кевина Андерсона, Жо-Вильфрида Цонги, Люки Пуи) у самого Пабло, несмотря на проигрыш на старте турнира, хорошие шансы на дебют на Итоговом турнире. Отметим, что испанец после полуфинала US Open выиграл всего один матч из шести — у аргентинца Гидо Пельи в первом круге Вены.



Обогнать Пабло могут только два американца — Джон Иснер и Джек Сок. Для этого кому-то из них нужно завоевать здесь титул. Иснер в полуфинале сыграет с прошедшим квалификацию сербом Филипом Краиновичем, который без игры прошёл испанца Рафаэля Надаля. Сок в 1/4 финала встретится с испанцем Фернандо Вердаско, а затем с хорватом Марином Чиличем или французом Жюльеном Беннето.