«Если „Большая четвёрка“ будет здорова, мы получим великолепный сезон» — подкаст

Журналисты Илья Рывлин, Дмитрий Шахов и Мария Никулашкина в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» подводят итоги сезона в WTA, делятся впечатлениями с турнира «ВТБ-Кубок Кремля», предвкушают финал Кубка Федерации между сборными Беларуси и США, а также Итоговый турнир для игроков не старше 21 года в Милане, который пройдёт по экспериментальным правилам. Кроме того, журналисты обсуждают мужской сезон, в котором успешно сыграли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, но неудачно выступили остальные лидеры ATP.

Послушать подкаст можно по этой ссылке.