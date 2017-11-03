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175 лет назад 2016
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«Если „Большая четвёрка“ будет здорова, мы получим великолепный сезон» — подкаст

Теннис

Журналисты Илья Рывлин, Дмитрий Шахов и Мария Никулашкина в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» подводят итоги сезона в WTA, делятся впечатлениями с турнира «ВТБ-Кубок Кремля», предвкушают финал Кубка Федерации между сборными Беларуси и США, а также Итоговый турнир для игроков не старше 21 года в Милане, который пройдёт по экспериментальным правилам. Кроме того, журналисты обсуждают мужской сезон, в котором успешно сыграли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, но неудачно выступили остальные лидеры ATP.

Послушать подкаст можно по этой ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктория Азаренко Мария Шарапова Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Серена Уильямс Энди Маррей
Новости. Теннис
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