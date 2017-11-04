Надаль: мне жаль, что пришлось сняться. О Лондоне сейчас говорить не буду

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение отказаться от дальнейшего выступления на «Мастерс 1000» в Париже. Надаль добрался до четвертьфинала и не вышел на матч с сербом Филипом Краиновичем.



«Мне пришлось сняться. Конечно, это решение далось мне нелегко. Мне всегда тяжело сниматься с турниров, но здесь, в Париже, это ещё сложнее. Я уже много раз говорил, что это очень важный город для моей карьеры.



Мне жаль, что я снялся. На этом турнире я очень хорошо знаю всех людей, организаторов — ведь это те же самые люди, которые отвечают за проведение „Ролан Гаррос“. Я чувствую себя здесь как дома, у меня прекрасные отношения с французской федерацией тенниса. Это грустный момент, и я не считаю, что сейчас правильно говорить про Лондон. Единственное, что я скажу — я буду проходить курс лечения и сделаю всё зависящее от меня, чтобы сыграть в Лондоне», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.