Иснер: перед стартом Парижа вообще не думал о возможности попасть в Лондон

Американец Джон Иснер прокомментировал свою победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро на «Мастерс 1000» в Париже.



«Я очень доволен результатом и чувствовал себя уверенно перед этим матчем. Вышел на корт, знаю, что я сейчас в хорошей форме. К тому же этот поединок в каком-то плане стал для меня бонусным после того, как накануне я отыгрался с 2:5 в решающем сете у Григора Димитрова. То спасение придало мне сил и эмоций, и сегодня мне это помогло.



Перед стартом турнира я вообще не думал о Лондоне — скорее о том, какие футбольные матчи буду смотреть, когда вернусь домой после завершения Парижа. Но теперь, конечно, эти мысли крутятся в моей голове — не буду вам врать. Будет великолепно попасть на Итоговый турнир», — цитирует Иснера официальный сайт ATP.