Гёргес: я научилась наслаждаться жизнью в туре, видеть больше позитивных сторон

Немка Юлия Гёргес, победившая американку Коко Вандевей в финале «Элит Трофи» в Чжухае, проанализировала изменения, произошедшие с ней с момента завоевания первого титула в Штутгарте в 2011 году.



«Вряд ли можно было лучше закончить этот сезон. Хотя у меня были тяжёлые поражения на турнирах «Большого шлема», я продолжала работать, верила в свою команду — и это принесло результат. Я очень счастлива, у меня нет слов, чтобы описать все свои чувства. Думаю, я всё ещё до конца не верю, что сделала это.



Сейчас я совершенно другая по сравнению с моментом, когда победила в Штутгарте в 2011 году. Нельзя сравнивать тот титул с титулом в Москве. Я стала взрослее, а моя игра стала более цельной, вышла на другой уровень.



Теперь я реагирую на происходящее на корте менее эмоционально, чем раньше. Просто пытаюсь делать то, что должна, и одновременно получать от этого удовольствие. В предыдущие годы мне это не удавалось, хотя я и хотела это делать. Разница в настрое, в психологии. Я научилась наслаждаться жизнью в туре. В молодости тебе хочется моментального успеха, побед на всех турнирах, и ты не думаешь ни о каких других позитивных сторонах. На 99% турниров рано или поздно проигрываешь, но если это случается, например, в финале, то турнир был совсем не плох. Нужно видеть положительные моменты. Даже если бы я проиграла сегодня, всё равно считала бы, что выступила здесь хорошо», — приводит слова Гёргес официальный сайт тура.