Джокович покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с марта 2007 года

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в новом рейтинге ATP опустился с 7-й на 12-ю строчку, впервые с марта 2007 года покинув топ-10, сообщает официальный сайт ATP.

Ещё один экс-лидер рейтинга ATP представитель Великобритании Энди Маррей опустился с 3-й позиции на 16-ю. Уроженец Данблейна покинул первую десятку впервые с октября 2014 года.

Джокович и Маррей не выходили на корт с Уимблдона.

В ранге первой ракетки мира 2017 год завершит испанский теннисист Рафаэль Надаль.