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175 лет назад 2016
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Джокович покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с марта 2007 года

Теннис

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в новом рейтинге ATP опустился с 7-й на 12-ю строчку, впервые с марта 2007 года покинув топ-10, сообщает официальный сайт ATP.

Ещё один экс-лидер рейтинга ATP представитель Великобритании Энди Маррей опустился с 3-й позиции на 16-ю. Уроженец Данблейна покинул первую десятку впервые с октября 2014 года.

Джокович и Маррей не выходили на корт с Уимблдона.

В ранге первой ракетки мира 2017 год завершит испанский теннисист Рафаэль Надаль.

А. Зверев стал третьей ракеткой мира, Тим — четвёртой, Сок — девятой
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Новак Джокович Рафаэль Надаль Энди Маррей
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