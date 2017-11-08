Хачанов: мы с Медведевым дружим, но в игре выкладываемся по полной

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями после поражения от своего соотечественника Даниила Медведева на старте группового этапа «Мастерса U21» в Милане со счётом 4:2, 3:4 (6:8), 3:4 (3:7), 2:4.

«Мы очень хорошо знаем друг друга и дружим за пределами корта, но во время игры мы оба выкладываемся по полной», — приводит слова Хачанова официальный сайт соревнований.

8 ноября Медведев сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем, а Хачанов встретится с американцем Джаредом Доналдсоном.