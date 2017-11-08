Маррей: состояние бедра достаточно хорошее, но пока не идельное

Британский теннисист Энди Маррей, накануне проигравший в выставочном матче в Глазго представителю Швейцарии Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:3, [6:10], оценил своё нынешнее состояние. Для 30-летнего уроженца Данблейна этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.

“Что касается бедра, то состояние достаточно хорошее. Не идеальное, но мы движемся в правильном направлении. У меня есть восемь недель до первого турнира года. Надеюсь, я на нём сыграю”, — приводит слова Маррея Reuters.