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175 лет назад 2016
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Маррей во второй раз стал отцом

Теннис

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей во второй раз стал отцом. Его супруга Ким родила девочку, сообщает официальный «твиттер» BBC Scotland News.

Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.

Накануне 30-летний уроженец Данблейна сыграл в выставочном матче с представителем Швейцарии Роджером Федерером в Глазго и потерпел поражение со счётом 3:6, 6:3, [6:10]. Для Маррея этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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