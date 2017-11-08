Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей во второй раз стал отцом. Его супруга Ким родила девочку, сообщает официальный «твиттер» BBC Scotland News.

Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.

Накануне 30-летний уроженец Данблейна сыграл в выставочном матче с представителем Швейцарии Роджером Федерером в Глазго и потерпел поражение со счётом 3:6, 6:3, [6:10]. Для Маррея этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.