Кэш: вот так звучит белорусская средневековая версия «Highway to Hell»

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш, приехавший в Минск на финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США в качестве тренера американки Коко Вандевей, признался, что остался под впечатлением от выступления белорусской фолк-группы на торжественном ужине.

«Когда-нибудь задумывались о том, как будет звучать белорусская средневековая версия песни „Highway to Hell“ группы AC/DC? Тогда я покажу вам выступление с официального вечера перед финалом Кубка Федерации», — написал Кэш на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Кэша.

Финал Кубка Федерации состоится 11-12 ноября в Минске.