Крунич: Шарапова ни с кем не здоровается. Конечно, она непопулярна среди коллег

Сербка Александра Крунич рассказала о поведении Марии Шараповой во время теннисных турниров.



«Я знаю, многие думают, что все в туре WTA хотят побить друг друга, но не нужно так обобщать. Простые правила хорошего тона подразумевают, что нужно здороваться друг с другом, всё-таки мы все коллеги. Шарапова этого не делает. Поэтому она, конечно, непопулярна среди своих коллег. Но я должна отметить, что не знаю её как человека. Хотя она выглядит неприкасаемой, думаю, ей непросто выходить на корт после всего произошедшего», — приводит слова Крунич Sport Klub.