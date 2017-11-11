Азаренко выложила фото с сыном в шапочке с надписью «Беларусь»

28-летняя белоруска Виктория Азаренко, экс первая ракетка мира и победительница 20 соревнований WTA, в том числе двух турниров «Большого шлема», выложила фотографию с сыном, Лео, одетым в шапочку с надписью «Беларусь» на английском языке.



Напомним, Азаренко не может покидать территорию США из-за судебных разбирательств с отцом своего ребёнка, Билли Маккигом, по поводу опеки над Лео. В этом сезоне Виктория, вернувшись в тур после родов, сыграла только на двух турнирах — на Мальорке и Уимблдоне.