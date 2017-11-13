Гёргес победила в номинации «Прорыв месяца», Вихлянцева — четвёртая

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв октября». Первое место заняла немка Юлия Гёргес, получившая 46% голосов. Второй стала представительница Беларуси Арина Соболенко (41%), третьей — немка Карина Виттёфт (7%), четвёртой — россиянка Наталья Вихлянцева (6%).



В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевей, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова, в июле — канадка Бьянка Андрееску, в августе — американка Софья Кенин, в сентябре — австралийка Эшли Барти.