Роговска получила «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open

26-летняя австралийская теннисистка Оливия Роговска стала обладательницей «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Австралии 2018 года, сообщает официальный сайт WTA-тура. В ноябре 164-я ракетка мира завоевала титул на турнире ITF в Канберре и проиграла в финале соревнований в Бендиго.

«Уайлд-кард» в квалификацию Australian Open 2018 получила 19-летняя австралийка Кимберли Биррелл. Полуфиналистка юниорского Открытого чемпионата Австралии 2014 года в рейтинге WTA располагается на 351-й строчке.

Australian Open пройдёт с 15 по 28 января.