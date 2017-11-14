Экс-восьмая ракетка мира Штепанек завершил карьеру

Чех Радек Штепанек объявил о завершении карьеры. 38-летний теннисист не выходил на корт с Открытого чемпионата Австралии в январе 2017 года и на данный момент занимает 348-е место в рейтинге АТР.

«Когда меня спрашивали о завершении карьеры, я всегда говорил, что как только проснусь и почувствую, что всё кончено, то сразу об этом сообщу. Сегодня этот день настал. Я понимал, что карьера не может продолжаться вечно, но делал всё, чтобы продлить свою жизнь в теннисе. Однако сейчас пришло понимание, что пора прекратить работать на износ и истязать своё тело», — приводит слова Штепанека Sport.cz.

Штепанек завоевал пять титулов на турнирах АТР в одиночном разряде, а его максимальной позицией в мужской табели о рангах было восьмое место, на котором он располагался в июле 2006 года. Кроме того, Радек победил на 18 парных соревнованиях, включая два турнира «Большого шлема», завоевал бронзу Олимпиады-2016 в миксте и два трофея в Кубке Дэвиса.