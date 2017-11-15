Тренер Пьятти прекратил сотрудничество с Раоничем

Канадский теннисист Милош Раонич и итальянский тренер Рикардо Пьятти завершили сотрудничество.



«После четырёх лет совместной работы с Милошем наше сотрудничество подошло к завершению. Это было великолепное путешествие, но сейчас для меня настало время новых приключений и новых вызовов. Я всегда буду высоко ценить время, проведённое с Милошем, и помнить вершины, которые мы покорили. Хочу поблагодарить его и его семью за непрестанную поддержку, а также пожелать ему величайших успехов на корте, которых он полностью заслуживает», — написал Пьятти в своём «твиттере».