В Чехии будут выпущены монеты с изображением Навратиловой

Изображение 18-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Мартины Навратиловой появится на монетах, которые будут выпущены в Чехии. Уроженка Праги выступала за сборную Чехословакии, пока в 1975 году не приняла американское гражданство.

«Кто-то мечтает увидеть свой портрет на почтовой марке, но увидеть своё изображение на монете — это нечто особенное», — приводит слова Навратиловой официальный сайт тура.

Всего планируется выпустить 200 золотых и 500 серебряных монет с изображением Мартины.