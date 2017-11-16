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Харрисон и Винус выиграли третий матч кряду на Итоговом турнире ATP в паре

Теннис

Американец Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус (8) в заключительном туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне обыграли голландца Жана-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Райан и Майкл одержали третью победу кряду, а Жан-Жюльен и Хоря проиграли все три встречи.

Харрисон и Винус вышли в полуфинал с первого места в группе Элтинга и Хархёйса, а вторую позицию в этой группе себе гарантировали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс, выигравшие два матча из трёх.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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