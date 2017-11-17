Сок: если бы я оказывал давление на себя, то вообще не попал бы в Лондон

Американец Джек Сок поделился впечатлениями после победы над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Этот результат позволил Джеку выйти в полуфинал.



«Мне нечего терять. Я выхожу на матч расслабленным, стараюсь получить удовольствие от игры, подарить зрелище и насладиться временем, проведённым на корте.



Мы уже встречались со Зверевым раньше. Мне удавалось несколько раз обыграть его. Конечно, сейчас он не тот игрок, что прежде. Он нашёл свою игру и понимает, что хочет делать на корте. Это видно на протяжении всего сезона. Почти каждую неделю он далеко продвигается по турнирной сетке и укрепился в топ-10. Но после турнира в Париже я уверен в себе, побеждаю и теперь вышел в полуфинал.



Если бы я оказывал давление на себя, то вообще не оказался бы здесь. В своём первом матче в Париже я должен был проиграть Эдмунду. Но в итоге я выиграл тот турнир. Не думаю, что мне это удалось бы, если бы я оказывал давление на себя. На Итоговый чемпионат я попал последним. Я играю свободно и так будет и впредь. Никто не ожидал, что я попаду сюда», — цитирует Сока официальный сайт тура.

Сок одержал победу над А. Зверевым на Итоговом чемпионате АТР