А. Зверев: в третьем сете я просто сдулся

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями после поражения от американца Джека Сока на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

«Я сам упустил победу очень легко. Я выиграл второй сет 6:1, повёл в третьем с брейком. Джек был наказан штрафным очком. Но затем спустя 10 минут я стал проигрывать 1:4, не так часто попадая в корт. Я просто сдулся», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

Зверев, выигравший один матч из трёх, не сумел пробиться в полуфинал Итогового чемпионата ATP.