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Бачински снялась в клипе группы BAUM

Теннис

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински снялась в музыкальном клипе группы BAUM – Learn to Fall, сообщает официальный сайт тура. В конце сентября спортсменка объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы руки. Она не выходила на корт с Уимблдона, в третьем круге которого уступила польке Агнешке Радваньской. Позднее Бачински перенесла операцию.

Видео доступно в официальном аккаунте группы BAUM на Youtube.

За свою карьеру 28-летняя уроженка Лозанны выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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