Директор Уимблдона стала первой женщиной — герольдмейстером парламента

Королева Великобритании Елизавета II назначила турнирного директора Всеанглийского лаун-теннисного клуба, проводящего Уимблдон, Сару Кларк герольдмейстером парламента. В обязанности герольдмейстера («чёрного жезла») входит организация важных парламентских церемоний, включая ежегодный визит монаршей особы.

Должность существует с середины XIV века, но впервые за 650 лет её займет женщина. Кларк приступит к работе с января 2018 года. Её годовой оклад составит 93 000 фунтов в год.

«Для меня большая честь и радость быть приглашённой на должность «чёрного жезла». Стать частью такой команды — большая привилегия. Британский парламент – это место, где каждая деталь важна, так же как и общая картина, потому что отражает ни с чем не сравнимую глубину национальных традиций. С нетерпением жду возможности начать работу», – цитирует Кларк официальный сайт Уимблдона.