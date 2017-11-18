Муж Радваньской стал новым капитаном сборной Польши в Кубке Федерации

Новым капитаном сборной Польши в Кубке Федерации стал Давид Целт — муж первой ракетки страны Агнешки Радваньской, сообщает Tenisklub. На этом посту он заменит Клаудию Янс-Игначик, которая уходит в отставку «по личным мотивам».
В начале февраля женской сборной Польши предстоят матчи первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Федерации. Потенциальными соперницами польских теннисисток являются сборные Австрии, Болгарии, Великобритании, Хорватии, Эстонии, Грузии, Латвии, Португалии, Сербии, Словении, Швеции, Турции и Венгрии.
Агнешка Радваньска вышла замуж