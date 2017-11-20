Гоффен: это была фантастическая и очень эмоциональная неделя

Бельгиец Давид Гоффен, обыгравший на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, но потерпевший два поражения от болгарина Григора Димитрова, в том числе в финальном поединке, прокомментировал своё выступление.



«Я доказал себе, что занимаю своё место, что заслужил право быть на этом турнире. От матча к матчу я прибавлял в уверенности в себе. Я горд тем, чего добился, хотя и расстроен результатом финала. Тем не менее, я сделал всё, что мог, выложился без остатка и не могу ни в чём упрекнуть себя. Это была фантастическая и очень эмоциональная неделя», — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.