Пирс: здорово, что мы отправляемся отдыхать, одержав победу

Австралиец Джон Пирс поделился впечатлениями от победы в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. Пирс и финн Хенри Континен защитили титул, обыграв поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.

«Думаю, с каждым проведённым на этом турнире матчем мы играли всё лучше. Очень приятно было вернуться сюда и защитить титул. Здорово, что мы отправляемся отдыхать, одержав победу», — цитирует Пирса официальный сайт тура.

В 2016 году в финале они обыграли южноафриканца Рэйвена Клаасена и американца Раджива Рама.