Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

Индийская полиция начала предварительное расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой по делу о мошенничестве в городе Гуруграме индийского штата Харьяна. В 2012-13 годах бывшая первая ракетка мира была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead, её изображения использовались в рекламе, и она лично несколько раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями.

Одна из них, 44-летняя Бавана Агарвал, и обратилась в суд с жалобой на застройщиков, которые не выполнили своих обязательств. Обещанное к 2016 году жильё до сих пор не построено, строительство даже не началось, при этом деньги в проект вложили 1500 человек. Сама Агарвал, как и многие, заинтересовалась предложением именно из-за Шараповой, которая с рекламы обещала, что на территории комплекса будет теннисная школа и магазины спортивной одежды.

Офицер полиции Арвинд Шарма в интервью AFP заявил, что дело официально зарегистрировано и имя Шараповой в нём фигурирует.

По словам адвоката истца Пиюша Сингха, «любая знаменитость, которая рекламирует продукт, технически становится агентом компании. Никто бы не инвестировал в этот проект, если бы там не было имени Шараповой».