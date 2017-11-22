Штепанек: я добился многого и могу этим гордиться

Чех Радек Штепанек, на минувшей неделе объявивший о завершении карьеры, признался, что гордится своими достижениями, и рассказал о планах на будущее. 38-летний теннисист не выходил на корт с Открытого чемпионата Австралии в январе 2017 года и на данный момент занимает 348-е место в рейтинге АТР. Штепанек завоевал пять титулов на турнирах АТР в одиночном разряде, а его максимальной позицией в мужской табели о рангах было восьмое место, на котором он располагался в июле 2006 года. Кроме того, Радек победил на 18 парных соревнованиях, включая два турнира «Большого шлема», завоевал бронзу Олимпиады-2016 в миксте и два трофея в Кубке Дэвиса.

«Я горжусь своими достижениями. Команда помогала мне на протяжении всей карьеры, и её вклад значителен. Думаю, моя полка с трофеями полна. Конечно, мне хватает трофея за победу на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, но я никогда не был так уж близок к его завоеванию. Тем не менее я добился многого и могу этим гордиться.

Я останусь в теннисе. Я знаю всё в этом виде спорта, у меня невероятный опыт. Я встречал прекрасных людей и многому у них научился. Я определённо хочу делиться этим опытом», — цитирует Штепанека официальный сайт тура.