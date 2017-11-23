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Гоффен: моему колену нужен отдых, но я готов полностью выложиться в Кубке Дэвиса

Теннис

Бельгиец Давид Гоффен поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса, который пройдёт в Лилле (Франция) 24 — 26 ноября.

«Я теннисист первой десятки, и от меня будут ждать побед в пятницу и в воскресенье. После длительного выступления на Итоговом турнире моему колену нужен отдых, но я держусь и буду готов полностью выложиться в конце недели. Будем замечательно завершить сезон победой в Кубке Дэвиса. Этот турнир очень важен для нашей команды и для всей страны. Привезти трофей домой будет просто невероятно. Мы не фавориты, но шансы есть, и терять нам нечего», — приводит слова Гоффена Ubitennis.

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