Пуи и Гоффен откроют финал Кубка Дэвиса Франция — Бельгия в Лилле

В Лилле (Франция) состоялась жеребьёвка финала Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. 24 ноября первыми на корт выйдут Люка Пуи и Давид Гоффен. Затем сыграют Жо-Вильфрид Цонга и Стив Дарси.

25 ноября состоится парная встреча — Ришар Гаске / Пьер-Юг Эрбер — Рубен Бемельманс / Йорис де Лор.

26 ноября пройдут матчи Жо-Вильфрид Цонга — Давид Гоффен и Люка Пуи — Стив Дарси, сообщает официальный сайт соревнований.

В заявке сборной Франции Гаске заменил Николя Маю, а в составе сборной Бельгии де Лор сыграет вместо Артура де Грефа.