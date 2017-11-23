Гоффен: надеюсь, мы с Пуи останемся друзьями и после матча

Седьмая ракетка мира бельгиец Давид Гоффен прокомментировал итоги жеребьёвки финала Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором его сборная сыграет с французами. Первым соперником Давида станет Люка Пуи.

«Мы с Люкой дружим, и я надеюсь, что мы останемся друзьями и после матча. Я никогда раньше не побеждал его, поэтому постараюсь найти решение и показать свой лучший теннис.

Я рад, что снова открываю матч. Мы говорили со Стивом Дарси, и он сказал, что предпочитает, чтобы я играл первым, а он после меня. Это будет непросто. Два года назад я играл первым в финале и очень устал. В этот раз я постараюсь сыграть расслабленно и показать свой лучший теннис с самого начала", — приводит слова Гоффена официальный сайт турнира.