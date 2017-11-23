Ноа: Гаске в хорошей форме и может принести пользу, поэтому он в составе

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа рассказал, почему вызвал Ришара Гаске для участия в финале Мировой группы турнира с бельгийцами.

«Ришар играет очень хорошо, а временами он был лучшим в нашей команде. Он психологически устойчив и приложил огромные усилия ради выхода нашей команды в финал. Сейчас Ришар в хорошей форме и способен принести пользу, поэтому он в составе», — приводит слова Ноа We love tennis.

В первый день Люка Пуи сыграет с Давидом Гоффеном, а Жо-Вильфрид Цонга встретится со Стивом Дарси.